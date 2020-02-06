Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 4 kişi aranıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 4 kişi aranıyor (2) - Son Dakika

Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 4 kişi aranıyor (2)

6 saat önce

BAKAN KOCA: 4 KİŞİ DAHA ÇIĞ ALTINDASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte İpekyolu ilçesindeki Hayırseverler Camisi'nde çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 4 kişi aranıyor (2), System.String[]

BAKAN KOCA: 4 KİŞİ DAHA ÇIĞ ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte İpekyolu ilçesindeki Hayırseverler Camisi'nde çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini ileten Bakan Koca, ilk çığda 5, ikinci çığda ise 34 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca, halen kar kütlesi altında 4 kişinin olduğunu belirterek, "İki çığ olayında 39 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin daha çığ altında olduğunu, muhtemelen hayatlarını kaybettiğini, onlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim" dedi.

Bakan Koca iki çığ faciasında 77 kişinin yaralandığını ifade ederek, "77 hastamız müracaat etti. 4 hastanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bütün hastalarımız içerisinde durumu ağır olan kimse görünmüyor. Bugün de 20'ye yakın hastamız taburcu edilecek" diye konuştu.

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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