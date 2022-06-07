Van Gölü'nde kaçak inci kefali avlayanlara 350 bin lira ceza kesildi

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 120 kişiye 350 bin lira ceza verildi.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü devam ediyor.

Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ile emniyet ekiplerince sıkı önlemler alınıyor.

Van ve Bitlis'te 3 ay süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarını sürekli gözetim altında tutan ekipler, kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Bu kapsamda 15 Nisan'dan bu yana yapılan denetimler sonucu, kaçak balık avladıkları tespit edilen 120 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 350 bin lira idari ceza uygulandı.

İnci kefali operasyonu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tuşba ilçesindeki göl sahilinde kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak avlanılan 70 kilogramı canlı, 85 kilogram balık ve 2 ağ ele geçirdi.

Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salındı, telef olanlar imha edildi. Kaçak avlanan 2 kişiye 5 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, inci kefalinin uygulanan av yasağı döneminde sıkı tedbirlerle korunduğunu söyledi.

Vatandaşların üreme dönemindeki balıkları avlamamaları konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirten Görentaş, " Jandarma, Sahil Güvenlik, emniyet, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerimiz görevlerini yerine getiriyor. 15 Nisan'dan bu yana yaptığımız denetimler sonucu 120 kişiye 350 bin lira idari para cezası uyguladık. Kaçak avlanılan yaklaşık 20 tonu canlı inci kefali, 50 ton balık ve 100 av aracına el konuldu. Kaçak balık avcılığı yapana 2 bin 525 lira, naklini ya da satışını yapıyorsa 7 bin 429 lira para cezası uygulanıyor." dedi.

"15 bin aile, geçimini inci kefalinden sağlıyor"

Toplumun inci kefalini sahiplendiğini, yasak avcılığın ise her yıl giderek azaldığını ifade eden Görentaş, şunları kaydetti:

"Verilen eğitimler sayesinde vatandaşlarda kaçak avcılığa karşı bir bilinç oluştu. Balık boylarında ve iriliklerinde artış gözlemliyoruz. İnci kefallerinin popülasyonuyla ilgili yapılan çalışmalar sonuçlandığında daha net verilerden söz edebiliriz ama gözlemlerimize dayanarak bu konuda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Vatandaşlarımızın her daim balıklara ulaşabilmesi için 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı çok önem arz ediyor. Yaklaşık 15 bin aile geçimini inci kefalinden sağlıyor. Yasak sonrası vatandaşlarımız Van Gölü'nde yoğun bir avcılık yapıyor. Her geçen yıl sayısı daha da artan inci kefalleriyle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın refah seviyesi artıyor."