Van Valisi, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Balcı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına oy veren Balcı, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Balcı, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini oyladı.

Balcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafından yana oy kullandı.

Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği oylamada bu yıl da seçim yapmakta zorlandığını belirten Balcı, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.