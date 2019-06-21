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Vangölü Ekspresi bölge turizmine katkı sağlıyor

33 dakika önce

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, Bitlis ve çevresindeki illerin turizmine katkı sağlıyor.

Vangölü Ekspresi bölge turizmine katkı sağlıyor, System.String[]
Ankara- Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, Bitlis ve çevresindeki illerin turizmine katkı sağlıyor.
Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde tanıtım çalışması başlattıklarını söyledi.
Türkiye'nin gündeminde olan Vangölü Ekspresi'nin bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Her seferde yaklaşık 10 vagon ile hareket eden tren, 300 civarında yolcu taşıyor. Böylelikle haftada bin 200 yolcu geliyor. Muhteşem manzaranın eşlik ettiği 25 saatlik yolculuğun ardından bu yolcular Tatvan ilçe merkezine geliyor. Bizler buraya gelen misafirlerimizi Bitlis ve Tatvan'da en az bir gece konaklatıp buradaki tarihi ve doğal güzellikleri görmelerini, gezmelerini, alışveriş yapmalarını ve turizme katma değer sağlamalarını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Allah'ın izniyle bölge turizmi ve bölge ekonomisine büyük katkı sunacak."
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel de insanların trenle güvenli bir şekilde bölgeye geldiğini ifade ederek, yapılan çalışmaların turizme değer katacağını aktardı.
İpekyolu Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ecevit Karaman da gelen yolcuların konaklama sıkıntısı yaşamayacağını belirterek, "Burada dağ, inanç, deniz, su, kar turizmi ve sportif amaçlı turizm yapılıyor. Doğa yürüyüşleri için turlar düzenleniyor. Biz konaklama ve ulaşım konusunda alt yapı olarak hazırız. Buraya gelen misafirlerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadan güzelce turlarını ve turistlik gezilerini yapacaklar." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:51 Kaynak: AA
Ankara, Tatvan, Bitlis, Güncel
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