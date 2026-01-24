Vanspor FK, Iğdır FK'yı 3-0 Geçti - Son Dakika
Vanspor FK, Iğdır FK'yı 3-0 Geçti

Vanspor FK, Iğdır FK\'yı 3-0 Geçti
24.01.2026 18:22
Trendyol 1. Lig 22. haftasında Vanspor FK, Iğdır FK'yı 3-0'lık skorla yendi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Murathan Çomoğlu

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Oulare, Batuhan İşçiler, Aliou Traore, Mehmet Özcan (Erdi Dikmen dk. 81), Jefferson, Santeri Hostikka (Kenneth Mamah dk. 73), Oğulcan Çağlayan (Hasan Bilal dk. 42), Ivan Cedric (Erdem Seçgin dk. 81)

Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Alper Emre Demirol, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici, Emir Bars

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Güray Vural (Özder Özcan dk. 65), Atakan Rıdvan Çankaya, Alperen Selvi, Wenderson, Doğan Erdoğan, Leandro Bacuna (Aaron Suarez dk. 65), Gökcan Kaya, Oğuz Kağan Güçtekin (Ali Kaan Güneren dk. 65), Moryke Fofana (Ahmet Emin Engin dk. 76), Ryan Isaac (Serkan Asan dk. 82)

Yedekler: Sinan Bolat, Ali Yaşar, Alim Öztürk, Antoine Conte, Dorin Rotariu,

Goller: Hasan Bilal (dk. 45), Muhammet Ensar Çavuşoğlu (dk. 61), Ivan Cedric (dk. 67)

(Vanspor FK)

Sarı kartlar: Santeri Hostikka (Vanspor FK), Doğan Erdoğan (Iğdır FK) - VAN

Son Dakika Spor Vanspor FK, Iğdır FK'yı 3-0 Geçti - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.