Merkezi kripto platformlarında saklama ve işlem hizmetleri çoğunlukla aynı yapı içinde sunuluyor; kullanıcıların işlem yapabilmesi için varlıklarını platforma aktarması gerekiyor. Ancak kurumsal yatırımcılar, risk yönetimi nedeniyle varlıklarını bağımsız saklama kuruluşlarında tutmayı tercih edebiliyor.

Bitget’in 5 Kasım’da duyurduğu Open Custody Network (OCN), bu yaklaşımın örneklerinden biri. Şirketin açıklamasına göre ağ, katılımcı bankalar ve kurumsal saklama kuruluşlarını platformun işlem altyapısına bağlıyor. Uygun kullanıcılar varlıklarını harici saklama sağlayıcısında tutarken, varlık eşleştirme mekanizması aracılığıyla spot, marjin ve vadeli işlem piyasalarına erişebiliyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, “Kullanıcıların bir borsanın işlem imkânlarından yararlanmak için varlıklarını o borsanın saklamasına vermesi gerektiği varsayımına itiraz ediyoruz” dedi.

Ancak harici saklama, saklama riskini tamamen ortadan kaldırmıyor. Saklama kuruluşunun güvenilirliği, operasyonel süreçler ve taraflar arasındaki teknik bağlantı belirleyici olmaya devam ediyor. Şirket, ağa katılan banka ve saklama kuruluşlarının isimlerini henüz açıklamadı.

DeFi’de temettü kime ödenecek?

Tokenize hisseler artık borç verme ve likidite havuzları gibi DeFi uygulamalarında da kullanılıyor. Ancak bir token bir protokole yatırıldığında, zincir üzerinde varlığın sahibi olarak kullanıcı değil, akıllı sözleşme görünebiliyor. Bu da temettünün asıl hak sahibine ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

Bitget ekosistemindeki tokenizasyon platformu Reality’nin 6 Kasım’da duyurduğu Merkl iş birliği, bu soruna yönelik bir çözüm olarak sunuluyor. Merkl’in teknolojisi, desteklenen akıllı sözleşmelerdeki pozisyonları birden fazla katmanda takip ederek gerçek hak sahiplerini belirliyor. Uygun nakit temettüler genel olarak USDT ile ödeniyor.

Merkl CEO’su Pablo Veyrat, “DeFi’de tutulan varlıklardaki zorluk, her pozisyonun arkasında kimin olduğunu bilmek” dedi. Chen ise “Tokenize hisseler alım satımın ötesinde de işe yaramalı” ifadesini kullandı.

Dağıtım yalnızca desteklenen sözleşmeler ve ilgili kurallar çerçevesinde yapılabiliyor. Yani mekanizma her DeFi uygulamasında temettü ödemesini garanti etmiyor.

Riskler devam ediyor

DeFi tarafında akıllı sözleşme açıkları ve protokol kaynaklı kayıplar önemli riskler arasında yer alıyor. Tokenize bir varlığa sahip olmak, ilgili şirketin hissesine doğrudan sahip olmak ya da geleneksel yatırımcıyla aynı haklara sahip olmak anlamına gelmiyor. Hakların kapsamı ürünün hukuki yapısına ve geçerli düzenlemelere göre değişiyor.

*Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.