Varto'da AK Parti ilçe başkanlığı seçimi için üç aday yarıştı - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığına Ali İhsan Osmanoğlu seçildi.



Varto Kültür Merkezinde yapılan AK Parti 7. olağan kongreye AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı Rahmettullah Yakti, Ak Partili belediye başkanları ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından Divan Kurulu Başkanlığına İbrahim Avcı, başkan yardımcılığına İrfan Süne, divan üyeliğine Nimetullah Yalçın, Cemal Mergen, İmren Akdağ getirildi. Program İdlib'te şehit düşen askerler için okunan Fatiha'nın ardında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinevizyon konuşmasından sonra, faaliyet ve hesap raporlarının okunmasının ardından açılış konuşmasını AK Parti ilçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu yaptı. Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti döneminde hizmetlerin arttığını ve hizmetlerle köylerin elektrik, su, yol, okul, cami ve benzeri hizmetlerin nerdeyse hepsinin tamamladığını söyledi. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Başkanı Rahmettullah Yakti'nin de birer konuşma yapmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Mevcut başkan Ali İhsan Osmanoğlu'nun da aday olduğu seçimde Ercan Özer ile Kemal Özgül aday oldular. Yaklaşık 400 delegenin olduğu listede ve 320 kişinin oy kullanıldığı ve 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde ilçe başbakanlığını Ali İhsan Osmanoğlu 183 oy alarak kazandı. Ercan Özer 85 oy ve Kemal Özgül İse 50 oy aldı. İlçe başkanlığına seçilen Ali İhsan Osmanoğlu, almış oldukları görevi layıkıyla yerine getireceğini ve hizmete devam edeceğini söyledi. - MUŞ