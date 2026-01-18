Vasiyetle Gelen Sevgi - Son Dakika
Vasiyetle Gelen Sevgi

18.01.2026 10:22
Abdullah Karaahmet, baldızının vasiyetiyle engelli Gizem Nur'u evlat edindi ve ona babalık yapıyor.

Antalya'da yaşayan 55 yaşındaki yorgancı Abdullah Karaahmet, hayatını kaybeden baldızının "Kızım sana emanet" vasiyeti üzerine yüzde 100 engelli Gizem Nur'u sahiplendi. 10 yıldır eşiyle birlikte engelli kıza babalık yapan Karaahmet, "Konuşamıyoruz ama mimiklerinden ne istediğini anlıyorum, o artık bizim canımız" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde baba mesleği yorgancılıkla geçimini sağlayan ve 2 çocuk babası Abdullah Karaahmet (55), insanlık dersi veren bir hikayeye imza atıyor. Karaahmet, yaklaşık 10 yıl önce kalp krizi sonucu baldızını kaybetti. Baldızının vefat etmeden önce "Bana bir şey olursa kızım sana emanet" sözlerini vasiyet kabul eden Karaahmet, o dönem 17 yaşında olan yüzde 100 zihinsel ve bedensel engelli Gizem Nur'u (27) eşiyle birlikte üçüncü çocukları olarak evlat edindi.

"Devlet korumasına bırakmaya gönlümüz el vermedi"

Gizem Nur'un öz babasının cezaevinde olması ve annesinin vefatı üzerine sosyal hizmetler tarafından koruma altına alınacağını öğrenen Karaahmet ailesi, duruma müdahale ederek vasiliği almak için 18 ay süren bir hukuk mücadelesi verdi. 10 yıldır Rett sendromu hastası Gizem'in tüm bakımıyla bizzat ilgilenen Abdullah Karaahmet, mesleğinden kalan zamanının tamamını üvey kızına ayırıyor.

"Yaşamaz dediler, 10 yıldır bizimle"

Mesleğine 10 yıl önce tekrar dönerek yorgan, yastık ve minder dikerek evini geçindiren Karaahmet, Gizem ile aralarındaki bağı şu sözlerle anlattı: "Gizem doğduğunda sağlıklıydı, sonradan Rett sendromuna yakalandı. 'Yaşamaz' dediler ama Rabbim bize nasip etti, 10 yıldır beraberiz. Annesi vefat ettiğinde emaneti biz devraldık. O artık bizim canımız, kanımız. Erkek olarak elimden geleni yapıyorum. Konuşamıyor ama biz artık birbirimizi mimiklerimizden anlıyoruz. Bazen sevinç çığlığı atıyor, bazen isyan; biz ne demek istediğini hemen fark ediyoruz."

"Yemeğini süzgeçten geçirip biberonla veriyoruz"

Gizem'in vasiliğini üstlenen ve ona annelik yapan teyzesi Ayşen Karaahmet ise bakım sürecinin zorluklarını ve aralarındaki bağı anlattı. Gizem'in vücudunun hastalık nedeniyle 'S' şeklini aldığını belirten teyzesi, "Kendi çocuklarım var ama Gizem benim her şeyim. Yemeğini çiğneyemediği için her şeyi blenderdan ve süzgeçten geçiriyorum. Süt çorbasını biberonla içiriyorum. Ömrüm yettikçe ona bakacağım, o benim üçüncü evladım" ifadelerini kullandı.

10 yıllık vefa mesai saatlerini de belirliyor

Sabah 09.00'da dükkanını açan ve geç saatlere kadar yorgan dikerek ailesinin rızkını kazanan Abdullah Karaahmet, her fırsatta eve koşarak Gizem'in bakımına destek oluyor. Çevresindekilerin takdirini toplayan Karaahmet, baldızının vasiyetini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel

