Veli Ağbaba: Tüik Ne Açıklarsa Açıklasın Sokaktaki, Çarşıdaki Enflasyon Yüzde 175 - Son Dakika
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Veli Ağbaba: Tüik Ne Açıklarsa Açıklasın Sokaktaki, Çarşıdaki Enflasyon Yüzde 175

04.07.2022 17:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yıllık enflasyonu yüzde 78,62 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) için, "Maaş zamlarını manipüle etmek için araştırma yapan bir kuruma dönüştü. Asgari ücret artırılır ama bu fiyat artışları devam ettiği sürece hem memur zamları hem asgari ücretin Türkiye için gerçekçi bir rakam olmadığını bir, iki ay sonra göreceğiz. Bu hayat pahalılığı devam ettiği sürece TÜİK ne açıklarsa açıklasın sokaktaki, çarşıdaki enflasyon yüzde 175" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yıllık enflasyonu yüzde 78,62 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) için, "Maaş zamlarını manipüle etmek için araştırma yapan bir kuruma dönüştü. Asgari ücret artırılır ama bu fiyat artışları devam ettiği sürece hem memur zamları hem asgari ücretin Türkiye için gerçekçi bir rakam olmadığını bir, iki ay sonra göreceğiz. Bu hayat pahalılığı devam ettiği sürece TÜİK ne açıklarsa açıklasın sokaktaki, çarşıdaki enflasyon yüzde 175" dedi.

TÜİK, yıllık enflasyonu 78,62, haziran ayı enflasyonunu 4,95 olarak açıkladı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise haziranda aylık enflasyon yüzde 8,31'e, yıllık enflasyon da yüzde 175,55'e yükseldi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı açıklamada, TÜİK'in enflasyon verilerini değerlendirdi. Ağbaba, "Türkiye'deki en büyük mesele hayat pahalılığı, enflasyon. Siz enflasyonu düşürmediğiniz, temel gıda ürünlerinde fiyat artışları durmadığı sürece yapılan zamların anlamı da pek olmuyor" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERENLERİN YÜZDE 70'İ TÜİK'İN RAKAMLARINI GERÇEKÇİ BULMUYOR"

Ağbaba, "TÜİK, 6 aylık enflasyon oranını yüzde 42,35 olarak açıkladı. Bağımsız olarak enflasyonu araştıran ENAG ise 6 aylık enflasyon oranını yüzde 71 olarak açıkladı. TÜİK ile ENAG arasında sadece 6 ay için yüzde 28,65 fark var. ENAG'ın açıkladığı yıllık yüzde 175, TÜİK'in açıkladığı yıllık rakam yüzde 78,62. Biliyorsunuz, 6 aylık enflasyona göre maaş zammı veriliyor. Bu oranlardan anlaşıldığı gibi çalışan kesimin hakları, maaş artışları TÜİK eliyle yok edilmiş durumda. Maalesef TÜİK'e, Cumhur İttifakı'na oy veren insanlarımız dahi inanmıyorlar. Cumhur İttifakı'na oy verenlerin yüzde 70'i, TÜİK'in rakamlarını gerçekçi bulmuyor" dedi.

"MAAŞ ZAMLARINI MANİPÜLE ETMEK İÇİN ARAŞTIRMA YAPAN BİR KURUMA DÖNÜŞTÜ"

Ağbaba, TÜİK'in önceden güvenilir bir kurum olduğunu belirterek, "Şu anda maaş zamlarını manipüle etmek için araştırma yapan bir kuruma dönüştü. Asgari ücret artırılır ama bu fiyat artışları devam ettiği sürece hem memur zamları hem asgari ücretin Türkiye için gerçekçi bir rakam olmadığını bir, iki ay sonra göreceğiz. Bu hayat pahalılığı devam ettiği sürece TÜİK ne açıklarsa açıklasın sokaktaki, çarşıdaki enflasyon yüzde 175. Milletin aldığı ürüne bakmak lazım. Kaç yumurta, ekmek aldığına bakmak lazım. Dolasıyla enflasyon rakamlarının gerçekle, çarşı pazarla ilgisinin olmadığını hep beraber görüyoruz. Bu açıklanan enflasyon, 1998'den beri en yüksek enflasyon olarak tarihe geçti" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Veli Ağbaba, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: Tüik Ne Açıklarsa Açıklasın Sokaktaki, Çarşıdaki Enflasyon Yüzde 175 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Veli Ağbaba: Tüik Ne Açıklarsa Açıklasın Sokaktaki, Çarşıdaki Enflasyon Yüzde 175 - Son Dakika
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