Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal'in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum." yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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