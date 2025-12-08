Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Venezuela basınındaki haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, 'emperyalist tehditlerin arttığı' gerekçesiyle 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek orduya dahil edildiği belirtildi.
Bu girişimin, ABD'den gelen tehditler ve Karayipler'e konuşlandırılan ABD askeri filosuna yanıt niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, yeni askerlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadakat yemini ettiği ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'in (FANB) Venezuela'nın 'istikrarının, barışının, güvenliğinin ve geleceğinin omurgası' olduğu kaydedildi.
FANB Komutanı General Javier Jose Marcano ise devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, orduya katılım başvurularında artış yaşandığını belirterek, "Şu anda emperyalizm ülkemizi yasa dışı, keyfi, yalanlarla dolu ve küstah bir şekilde tehdit ederken, halkımız, özellikle gençler binlerce kişi halinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere katılmak için geliyor." ifadelerini kullandı.
Resmi verilere göre Venezuela'da yaklaşık 200 bin asker, 200 bin polis ve buna ek olarak milyonlarca yedek milis üyesi bulunuyor.
