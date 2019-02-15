Son Dakika Haberleri: Venezuela Yüksek Mahkemesi, Ulusal Meclis'in Pdvsa ve Citgo Atamalarını Yok Saydı

Venezuela Yüksek Mahkemesi, Ulusal Meclis'in Pdvsa ve Citgo Atamalarını Yok Saydı

7 dakika önce

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ), çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin devlet petrol şirketi PDVSA ve petrokimya şirketi Citgo'ya yönetici atama kararlarını yok saydığı belirtildi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, Ulusal Meclis'in Pdvsa ve Citgo Atamalarını Yok Saydı, System.String[]
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ), çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin devlet petrol şirketi PDVSA ve petrokimya şirketi Citgo'ya yönetici atama kararlarını yok saydığı belirtildi.

Ultimas Noticias gazetesinin haberine göre, TSJ'nin konuyla ilgilenen Anayasa Mahkemesi Başkanı Juan Jose Mendoza, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan bu iki şirkete Ulusal Meclis tarafından yeni yöneticiler atanmasının yok hükmünde olduğuna karar verdi.

Mendoza yaptığı açıklamada, özellikle PDVSA'nın anayasada ülke varlığı olarak yer aldığına dikkati çekerek, Ulusal Meclisin aldığı kararın bir hak ihlali ve saygısızlık olduğunu ifade etti.

Ulusal Meclis, PDVSA'ya Simon Antune'nin özel yöneticiliğinde Gustavo Velasquez, Carlos Jose Balza, Ricardo Prada ve David Smolansky'yi, Citgo'nun yönetimine ise Luisa Palacios, Edgar Rincon, Luis Urdaneta, Angel Olmeta, Andres Padilla ve Rick Esser'i atamış, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ise dün yaptığı açıklamada bu isimlere yönelik soruşturma açıldığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD ile birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Juan Guaido, PDVSA'ya yaptırım uygulandığı 28 Ocak günü, banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini açıklamıştı.?

Yaptırımlar nedeniyle Citgo Petroleum Ağustos 2017'den bu yana Venezuela'ya para transferi gerçekleştiremiyor. Şirket, bunun yerine, Venezuela ve diğer ülkelere rafine edilmiş petrol ve petrol ürünleri satıyor.?

Venezuela petrolünün ABD'deki en büyük ithalatçısı olan Citgo'nun bu ülkede 3 bin 500 çalışanı, 5 binden fazla benzin istasyonu, 9 boru hattı ve günlük ortalama 760 bin varillik ham petrolü işleyen 3 rafinerisi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:51 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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