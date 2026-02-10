Venüs’te Gizli Tünel Keşfi - Son Dakika
Dünya

Venüs’te Gizli Tünel Keşfi

Venüs’te Gizli Tünel Keşfi
10.02.2026 12:19
Bilim insanları, Venüs'te volkanik patlamalarla oluşmuş gizli tüneller keşfetti.

BİLİM insanları, Venüs'ün derinliklerinde, volkanik patlamalarla oluşmuş gizli tüneller keşfedildiğini açıkladı.

İtalya'daki Trento Üniversitesi'nden araştırmacılar, NASA'nın Magellan görevinden kalan radar verilerini gelişmiş teknolojilerle yeniden incelediklerini duyurdu. Çalışmalar sonucu dev yanardağ Nyx Mons'un yamaçlarında yer altına uzanan boşluklar tespit edildiği bildirildi. Bu keşfin, Venüs'ün jeolojik olarak ölü bir gezegen olduğu yönündeki eski teorileri sarstığı kaydedildi.

Uzmanlar, gelecekte yapılacak 'EnVision' gibi yeni uzay görevlerinin, volkanik izleri çok daha derinlemesine inceleyeceğini belirterek, yerin yüzlerce metre altına nüfuz edebilen radar sistemleriyle bu tünellerin tam uzunluğunu ve iç yapısını belirlemeyi hedeflediklerini aktardı. Bu gizli yer altı koridorlarının, Venüs'e gönderilecek robotik keşif araçları için gezegenin aşırı sıcaklarından korunabilecekleri doğal sığınaklar olma potansiyeli taşıdığı da ifade edildi.

Kaynak: DHA

Venüs'te Gizli Tünel Keşfi

