Veterinerler "Hayvan Hakları Kanunu"nun uygulamaya konulmasını istedi

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Evcil hayvanların sokağa terk edilmesine engel olmak, hayvanlara uygulanan şiddetin önüne geçmek için TBMM'nin gündeminde olan Hayvan Hakları Kanunu, hayvan refahı koşulları dikkate alınarak ivedilikle revize edilmeli ve uygulamaya konulmalı." dedi.

Eroğlu, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin hayvanlara yapılan muameleyle eş değer olduğunu söyledi.

Dünyada milyonlarca sokak hayvanının bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ederken diğer yandan da şiddet ve istismara maruz kaldığına dikkati çeken Eroğlu, "4 Nisan bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, bizlerle aynı havayı soluyan dostlarımızın yaşama haklarının güvence altına alınması hususunda tüm kesimlerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini hatırlatıyor. "değerlendirmesinde bulundu

Eroğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlardan insanlara bulaştığı şeklindeki yanlış bilgiler nedeniyle hayvanların sokağa terk edildiğini anlatarak, bu durumun, hayvanları virüsün görünmeyen mağdurları haline dönüştürdüğünü vurguladı. Eroğlu, şöyle devam etti:

"Uluslararası kuruluşlar Kovid-19'un evcil hayvanlardan insanlara bulaşması ile ilgili bilimsel bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Virüs bahanesi ile evcil hayvanların sokağa bırakılması kabul edilemez bir tutumdur. Son çalışmalar, insanlardan evcil hayvanlara bulaşan Kovid-19'un yeni bir varyantının hayvanlarda kalp kası iltihabına neden olabileceğini gösteriyor. Bu salgın sonucunda, sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanlara yenilerinin eklenmemesi için insanları sorumluluğa davet ediyoruz."

"Hayvanlara şiddet Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılmalı"

Eroğlu, hayvanlara yönelik toplum vicdanını yaralayan eziyet, işkence, öldürme, cinsel şiddet ve hayvan dövüştürme gibi davranışlara son verilmesi için hayvanların "eşya" olarak değil, "can" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hayvanlara uygulanan şiddetin Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını isteyen Eroğlu, "Bu suçlara adli para cezası yerine indirimsiz ve ertelemesiz hapis cezası verilmelidir. Evcil hayvanların sokağa terk edilmesine engel olmak, hayvanlara uygulanan şiddetin önüne geçmek, ayrıca yeterli bakım-besleme ve veteriner hekimlik hizmetlerinin sağlanabilmesi için TBMM'nin gündeminde olan Hayvan Hakları Kanunu, hayvan refahı koşulları dikkate alınarak ivedilikle revize edilmeli ve uygulamaya konulmalı." diye konuştu.???????