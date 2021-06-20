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Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı - Son Dakika

Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

20.06.2021 11:49

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dün gece Avusturya'da yakalanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile telefon görüşmesi yaptığı ve 10 milyon euro istediği iddialarını yalanlayan gazeteci Veyis Ateş, "Madem benim böyle bir görüşmem vardı, nerede?" demişti. Ateş'e yanıt, önce gazeteci İsmail Saymaz'dan ardından ise Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'tan geldi. Saymaz görüşmeyi bugün köşesine taşırken, Ahmet Şık ise ses kaydını sosyal medya hesabından yayınladı.

Habertürk'ten istifa eden Veyis Ateş'in dün akşam Avusturya'da yakalanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve kendisinden 10 milyon euro istediğine yönelik iddialar günlerdir kamuoyunu meşgul ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ekranlarında gazeteci İsmail Saymaz'ın sunduğu bir canlı yayına katılan gazeteci Veyis Ateş hakkındaki görüşme ve 10 milyon euro iddialarını yalanlarken, Saymaz'ın "Doğru söylemiyorsun, ben ses kaydını dinledim" tepkisiyle karşılaşmıştı.

VEYİS ATEŞ "ÖYLE BİR GÖRÜŞME YOK" DEMİŞTİ

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istemediğini söyleyen Veyis Ateş, iddialara yönelik olarak "Geçen zaman diliminde madem benim böyle bir telefon görüşmem var nerede?" çıkışında bulunurken, kendisine yanıt önce gazeteci İsmail Saymaz'dan sonrasında ise Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'tan geldi.

İSMAİL SAYMAZ GÖRÜŞMEYİ KÖŞESİNE TAŞIDI

Saymaz bugün Sözcü gazetesindeki köşesinde Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine dinlettiği görüşme kaydının içeriğine yer verirken, Veyis Ateş'in "yok" dediği telefon konuşmasının detaylarını yazdı.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Korkmaz, 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 dakika 26 saniyelik kaydın 2 dakikalık kısmını dinletti.

Ateş araba içerisinde konuşuyor.

Yol ve araç sesi konuşma seslerine karışıyor.

Ateş, şöyle diyor:

"Şu an can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum."

Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz ediyor.

Kendini hakem olarak tanıtıyor.

Korkmaz, "Masaya sen otur benim yerime?" diye öneriyor.

Ateş "Nasıl istersen" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan bir süre beklemen. 'Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız (diyorlar)."

Korkmaz, "Samimiyetimizi nasıl göstereceğim abi?" diye soruyor.

Ateş, "Söz ettiğim meblağı istiyorlar" diyor.

Korkmaz, "10 milyon Euro'yu verdiğim zaman…" diye konuşuyor.

Hızlı konuştuğu için "Milyon" ifadesini yutuyor."

AHMET ŞIK GÖRÜŞMENİN SES KAYDINI PAYLAŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Veyis Ateş-Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin detaylarını köşesine taşımasının ardından bir kritik gelişme de Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık cephesinde yaşandı. Şık, Saymaz'ın paylaştığı diyaloğun geçtiği ses kaydını YouTube hesabından paylaştı.

Veyis Ateş'in 'Yok' dediği Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

SEZGİN BARAN KORKMAZ AVUSTURYA'DA TUTUKLANDI

Türkiye'de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra yurtdışına çıkan ve bir daha dönmeyen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı.

Korkmaz'ın avukatları tutuklama talebinin ABD makamlarından geldiğini belirterek, yargılamanın ilk etapta Avusturya'da yapılacağını söyledi.

Veyis Ateş Yok demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

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Son Dakika Güncel Veyis Ateş 'Yok' demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı - Son Dakika


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