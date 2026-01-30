Vietnam'da Sahte Kahve Operasyonu - Son Dakika
Vietnam'da Sahte Kahve Operasyonu

Vietnam\'da Sahte Kahve Operasyonu
30.01.2026 11:43
Vietnam'da polis, soya fasulyesinden yapılan 4.1 ton sahte kahveye el koydu, soruşturma sürüyor.

Vietnam'da polis, soya fasulyesinden sahte kahve üretimi yapılan depoya gerçekleştirdiği baskında 4.1 ton sahte kahveye ve sahte kahve üretiminde kullanılan 3 ton hammaddeye el konulduğunu açıkladı.

Vietnam'da polis, yürütülen bir soruşturma kapsamında soya fasulyesinden sahte kahve üretimi yapılan depoya baskın gerçekleştirdi. Vietnam Halk Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Lam Dong eyaletindeki bir depoya yapılan operasyonda 4.1 ton sahte kahveye ve sahte kahve üretiminde kullanılan 3 ton hammaddeye el konulduğunu açıkladı. Depo sahibi Luong Viet Kiem, ifadesinde firmasının yerel pazar için öğütülmüş kahve üretmek amacıyla kahve çekirdeklerine soya fasulyesi ve aroma vericiler karıştırdığını itiraf etti.

Baskının salı günü 528 kilogram ve bin 56 torba öğütülmüş kahve taşıyan ve yanında herhangi bir belge bulunmayan bir kamyonda yapılan arama sonrasında gerçekleştiğini söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Vietnam, acı bir tada sahip olan ve ağırlıklı olarak hazır kahvelerde kullanılan Robusta kahvesinde dünyanın en büyük üreticisi olarak biliniyor. - HANOİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Vietnam, Ekonomi, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vietnam'da Sahte Kahve Operasyonu - Son Dakika

12:43
SON DAKİKA: Vietnam'da Sahte Kahve Operasyonu - Son Dakika
