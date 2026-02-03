Viyana'da Ekonomi Modeli Kongresi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Viyana'da Ekonomi Modeli Kongresi

03.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 7-8 Şubat 2026'da Viyana'da yapılacak.

(ANKARA) - 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek. Kapanış konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yapacağı kongreye ilişkin bilgi veren Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği Başkanı Harun Kayacı, "Küresel ekonomik sorunları masaya yatıracağız, çözümlerini arayacağız" dedi.

Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği'nin organize ettiği 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, Viyana Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 7 ve 8 Şubat günlerinde gerçekleşecek.

Birlik Başkanı Harun Kayacı, kongreye 21 ülkeden akademisyenlerin katılacağını belirterek, "Küresel ekonomik sorunları masaya yatıracağız, iki gün boyunca bunların çözümlerini arayacağız" diye konuştu.

Kongrenin ilkini 2005 yılında İstanbul'da gerçekleştirdiklerini ardından çeşitli ülkelerde devam ettirdiklerini anlatan Kayacı, şunları kaydetti:

"Milli Ekonomi Modeli'ne sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın ihtiyacı var. Onun için bu kongre küresel bir kongre. 21 ülkeden gelecek akademisyenlerle beraber bunu tartışacağız. Gerçekten dünyanın bir çözüme ihtiyacı var, bir kurtuluşa ihtiyacı var. İnsanlar bu kadar zenginlik içerisindeyken aynı zamanda insanların açlıktan ölmesi izah edilebilir bir durum değildir. Prof. Dr. Haydar Baş'ın 2005 yılında '30 yılımı verdim' diyerek yazmış olduğu bu model, aslında sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın kurtuluşu olmuştur. Bu tez bugüne kadar 10 uluslararası kongre ile beraber dünya iktisat literatürüne taşınmış, dünya gündemine taşınmıştır. BRICS ülkelerinin ekonomik ayağının oluşmasında Prof. Dr. Haydar Baş'ın 2005 yılında ekonomi literatürüne katmış olduğu milli paralarla ticaret vardır. Diğer taraftan sosyal devlet projeleri arasında yer alan ev hanım maaşı, çocuk maaşı, vatandaşlık maaşı Avrupa'da 'basic income' veya temel gelir başlığı altında hayat bulmuştur."

"Çözüm yanı başımızda"

Dünyanın içinde bulunduğu süreçte Milli Ekonomi Modeli'ne herkesin ihtiyacı olduğunu söyleyen Kayacı, "Dünyanın sorunları var, gelir dağılımında adaletsizlik var, işsizlik var, yoksulluk var. İnsanlar çalışıyor olmasına rağmen tam onurlu bir yaşam süremiyorlar. Bunların hepsi var ama şunu da unutmamak gerekiyor ki bu ülkenin yani dünyanın, dünya insanının çözümü de var. Çözümü uzakta aramaya gerek yok. Çözüm yanı başımızda bir Türk evladının yazmış olduğu, Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in 2005 yılında yazmış olduğu Milli Ekonomi Modeli'dir. Bu model bugün dünyanın bir çıkış kapısıdır, tıkanan ekonominin bir açılışıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Ekonomi Modeli Kongresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:57:08. #7.11#
SON DAKİKA: Viyana'da Ekonomi Modeli Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.