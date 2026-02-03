Viyana'da Ekonomi Modeli Kongresi

(ANKARA) - 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek. Kapanış konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yapacağı kongreye ilişkin bilgi veren Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği Başkanı Harun Kayacı, "Küresel ekonomik sorunları masaya yatıracağız, çözümlerini arayacağız" dedi.

Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği'nin organize ettiği 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, Viyana Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 7 ve 8 Şubat günlerinde gerçekleşecek.

Birlik Başkanı Harun Kayacı, kongreye 21 ülkeden akademisyenlerin katılacağını belirterek, "Küresel ekonomik sorunları masaya yatıracağız, iki gün boyunca bunların çözümlerini arayacağız" diye konuştu.

Kongrenin ilkini 2005 yılında İstanbul'da gerçekleştirdiklerini ardından çeşitli ülkelerde devam ettirdiklerini anlatan Kayacı, şunları kaydetti:

"Milli Ekonomi Modeli'ne sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın ihtiyacı var. Onun için bu kongre küresel bir kongre. 21 ülkeden gelecek akademisyenlerle beraber bunu tartışacağız. Gerçekten dünyanın bir çözüme ihtiyacı var, bir kurtuluşa ihtiyacı var. İnsanlar bu kadar zenginlik içerisindeyken aynı zamanda insanların açlıktan ölmesi izah edilebilir bir durum değildir. Prof. Dr. Haydar Baş'ın 2005 yılında '30 yılımı verdim' diyerek yazmış olduğu bu model, aslında sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın kurtuluşu olmuştur. Bu tez bugüne kadar 10 uluslararası kongre ile beraber dünya iktisat literatürüne taşınmış, dünya gündemine taşınmıştır. BRICS ülkelerinin ekonomik ayağının oluşmasında Prof. Dr. Haydar Baş'ın 2005 yılında ekonomi literatürüne katmış olduğu milli paralarla ticaret vardır. Diğer taraftan sosyal devlet projeleri arasında yer alan ev hanım maaşı, çocuk maaşı, vatandaşlık maaşı Avrupa'da 'basic income' veya temel gelir başlığı altında hayat bulmuştur."

"Çözüm yanı başımızda"

Dünyanın içinde bulunduğu süreçte Milli Ekonomi Modeli'ne herkesin ihtiyacı olduğunu söyleyen Kayacı, "Dünyanın sorunları var, gelir dağılımında adaletsizlik var, işsizlik var, yoksulluk var. İnsanlar çalışıyor olmasına rağmen tam onurlu bir yaşam süremiyorlar. Bunların hepsi var ama şunu da unutmamak gerekiyor ki bu ülkenin yani dünyanın, dünya insanının çözümü de var. Çözümü uzakta aramaya gerek yok. Çözüm yanı başımızda bir Türk evladının yazmış olduğu, Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in 2005 yılında yazmış olduğu Milli Ekonomi Modeli'dir. Bu model bugün dünyanın bir çıkış kapısıdır, tıkanan ekonominin bir açılışıdır" ifadelerini kullandı.