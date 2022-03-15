VLP aşısının 'Faz 2b' çalışması için 600 gönüllü aranıyor - Son Dakika

KORONAVİRÜSE karşı geliştirilen ve Faz-2 çalışmaları süren virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Covid-19 aşısının 'Faz 2b' uygulaması için 600 gönüllü aranıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel'in, eşi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirdiği yerli VLP aşısı, Faz 1 klinik çalışmasında 36, Faz 2 çalışmasında da 340 gönüllüde uygulandı. VLP aşısının yeni başlayan 'Daha önce Covid-19 aşısı olmuş bireylerde VLP aşısının mRNA aşısına (BNT162b2; Comirnaty) kıyasla güvenliliği, etkililiği ve immünojenisitesinin değerlendirildiği randomize, açık etiketli, paralel dozlamalı, karşılaştırmalı 'Faz IIb çalışması' başlıklı 'Faz 2b' çalışması için 600 gönüllü aranıyor. Çalışmaya katılacak gönüllülerin 300'ünde tek doz Biontech aşısı, diğer 300 gönüllüye de tek doz VLP aşısı uygulanacak. İki grup halinde aşılamaların sürdürüleceği bu çalışmada, daha önce 2 doz Biontech aşısı olmuş gönüllüler çalışmaya katılabilecek.

ETKİNLİĞİ YÜKSEK AŞI OLDUĞU SAPTANDI

Öte yandan VLP tabanlı yenilikçi Covid-19 aşısı, farklı varyantlara karşı hızla hazırlanabiliyor. Daha önceki Faz çalışmalarında güvenli, iyi tolere edilebilen ve etkinliği yüksek aşı olduğu saptandı. 'Faz 2b' klinik çalışmaları kapsamında; 18-65 yaş aralığında, Covid-19 enfeksiyonu bulunmayan, son aşı olmasının üzerinden en az 3 ay geçmiş olma şartları aranılan gönüllülere koldan kas içine ya tek doz Biontech ya da cilt altına tek doz VLP aşısı uygulanacak. Gönüllülerin immün tepkileri ve aşıya gösterdikleri etkiler belirlenecek ve VLP aşısının Biontech aşısına karşı etkililiği ve güvenliliği karşılaştırılacak. VLP aşısının 'Faz 2b' çalışması halen faal olan 3 merkezin yanında diğer illerde açılacak yeni merkezlerde de yürütülecek.