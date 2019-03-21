Vodafone/deegan: Dileğimiz Dijital Geleceği Yerli Ürün ve Hizmetlerle Karşılayabilmek

– Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Tğürkiye'de dijital teknolojiler kapsamında yapılan yerel çalışmalara değinerek, "Dileğiniz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek" dedi.

– Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Tğürkiye'de dijital teknolojiler kapsamında yapılan yerel çalışmalara değinerek, "Dileğiniz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek" dedi.



Vodafone, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yerli ürün ve uygulamaları desteklemek ve işbirlikleri geliştirmek amacıyla, "TEKNO B2B" etkinliğinde Ankara'da yerli teknoloji üreticileriyle bir araya geldi. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından teknoparklarda faaliyet gösteren TOBB, OSTİM ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesindeki yerli yazılım ve donanım üreticisi firmalar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ö. Abdullah Karagözoğlu ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan yaptı.



Sektörel işbirliği fırsatları için yerli teknoloji ile geliştirilen ürün ve çözümler incelendi



Yeni nesil teknolojilerde yerli üretimin desteklenmesi için KOBİ'lerden sonra teknokentlerde yerli teknoloji üreten firmaları da dahil ederek ekosistemini genişletmeyi hedefleyen Vodafone, etkinlik kapsamında tüm gün süren görüşmelerde, aktif network ekipmanlarından bilgi teknolojileri yazılım ve donanıma kadar belirlenen konu başlıklarında, Vodafone'un yerli teknoloji ekosistemine dahil olmak için gerekli kriterleri paylaştı. Vodafone ayrıca, sektörel iş birliği fırsatları için, yerli teknolojiyle geliştirilen ürün ve çözümleri değerlendirdi. Vodafone, ekosistemine dahil olacak üretici firmalara, Vodafone'un global gücünü kullanarak dünyaya açılma fırsatı sunuyor.



Colman Deegan: "Dileğimiz dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek"



Vodafone olarak, küresel tecrübelerini yerel akılla birleştirerek değer oluşturduklarını belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Yerli üretimi desteklemek de bu anlamda öncelik verdiğimiz bir konu. Bugüne kadar, BTK öncülüğünde, 5G Vadisi, HTK Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi ve ULAK gibi yerli üretimi destekleyen birçok önemli projede aktif rol aldık. 2017'de başlattığımız KOBİ Seferberliği ile yerli üretimde KOBİ'leri odağımıza aldık. Kurduğumuz Yerlileştirme Komitesi ile satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz. Bu odağımızla yerli tedarikçimiz olmak için başvuran her iki şirketten birini ekosistemimize dahil ettik. İTÜ Vodafone Future Lab inovasyon merkezimizde de yine yaklaşık 30 yerli girişimci iş ortağımızla birlikte geleceğin teknolojilerine dayalı çözümler geliştiriyoruz. Bugün, Bakanlığımız ve BTK işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz TEKNO B2B etkinliği ile tüm yerli teknoloji geliştiren firmaları da ekosistemimize katılmaya davet ediyoruz. Tedarik zincirimize katılabilecek yerli üreticilerle işbirliği yaparak, potansiyellerini artırmayı ve bu potansiyeli yurtdışına taşımayı hedefliyoruz. Bu etkinliğin birçok yeni işbirliğine vesile olacağına inanıyorum. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Vodafone olarak, yerli üretimi desteklemeye, yerli firmalarla birlikte büyümeye devam edeceğiz."



Ekosisteme katılmak için temel kriter Yerli Malı Belgesi



Vodafone'un yerli teknoloji ekosistemine katılmak için temel kriter, ürünlerin Yerli Malı Belgesi'ne sahip olması olacak. Vodafone, teknoloji yatırımları için yerli firmalardan "Aktif Network Ekipmanları", "Altyapı Sarf Malzemeleri", "Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Donanım", "Çekirdek Şebeke Yazılım ve Donanım", "IP Erişim Planlama Yazılım ve Donanım", "Enerji Altyapı Ekipmanları", "İklimlendirme Ekipmanları", "Operasyonel Destek ve Servis Güvencesi Sistemleri", "Pasif Network Ekipmanları", "Şebeke Optimizasyon Yazılım ve Donanım" ile "Transmisyon Ekipmanları" kategorilerinde ürün ve hizmet temin edecek. (Fotoğraflı) - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Girit'te Denizaltında Türk Bayrağının Açılması, Yunanistan'ı Kızdırdı

Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı

e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu

Aşk-ı Memnu'nun Senaristlerinden Ünlü Televizyon Kanalına Dava