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Voleybol: 1. Lig Erkekler

25 dakika önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Milas Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: 1. Lig Erkekler, System.String[]

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Milas Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Bigadiç Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini 25-17 Bigadiç Belediyespor, ikinci setini 25-15 Milas Belediyespor kazandı.

Bigadiç Belediyespor üçüncü seti 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü seti 28-26 önde bitiren Milas Belediyespor skoru eşitledi.

Karşılaşmanın uzatma setini 15-11 kazanan Bigadiç Belediyespor, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bigadiç Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Yusuf Demirbaş, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, mutluluk veren bir netice aldıklarını söyledi.


Hedeflerinin Efeler Ligi'ne yükselebilmek için play-off grubuna kalmak olduklarını belirten Demirbaş, " Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biziz, oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek, Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bigadiç olarak tek hedefimiz, play-off'a kalıp Efeler Ligi'ne yükselmek. Oyuncularımıza çok güveniyorum. Biz hem iyi bir takımız, hem de büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Karşılaşmayı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve sporseverler izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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