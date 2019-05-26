Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi

Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi

1 saat önce

Salon: Sivas Taha AkgülHakemler: Lyubomir Sirakov (Bulgaristan), İlhami Şenyurt (Türkiye) Türkiye: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Doğukan Ulu (Burak Mert, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Metin Toy, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın)Letonya: Vanags,...

Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi, System.String[]
Salon: Sivas Taha Akgül
Hakemler: Lyubomir Sirakov (Bulgaristan), İlhami Şenyurt (Türkiye)

Türkiye: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Doğukan Ulu (Burak Mert, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Metin Toy, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın)
Letonya: Vanags, Svans, Pekmans, Petrovs, Ozolins, Blumbergs (Ivanovs, Abolins, Simanskis, Platacas)
Setler: 25-21, 26-24, 25-20
Süre: 76 (23, 27, 26)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Ligi ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi.
Türkiye, CEV Avrupa Altın Lig'deki ikinci maçında 29 Mayıs'ta deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:36 Kaynak: AA
Bulgaristan, Yasin Aydın, Türkiye, Avrupa, Spor
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