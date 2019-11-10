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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yenerİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Emir Öztürk, Abdulsamet Yalçın)Arhavi Voleybol: Krastins, Görkem Sertel,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Emir Öztürk, Abdulsamet Yalçın)

Arhavi Voleybol: Krastins, Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustovsson ( Mehmet Özbek, Umut Şahin, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Salih Özdemir)

Setler: 20-25, 25-23, 22-25, 26-24, 19-17

Süre: 146 dakika (25, 28, 33, 30, 30)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol'u 3-2 yendi.

voleybol, Sigorta, Arhavi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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