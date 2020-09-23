Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan KayışçıoğluAltekma: Cansın Çınar, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Hamit Mandıracı, Berkant Mit)Tokat Belediye Plevne:...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Altekma: Cansın Çınar, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Hamit Mandıracı, Berkant Mit)

Tokat Belediye Plevne: Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen ( Semih Çelik, Halil Dolaşık, Özgür Türkmen, Hasan Hüseyin Mermer, Kaan Bülbül, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Batı Kayhan)

Setler: 24-26, 24-26, 25-19, 25-21, 15-13)

Süre: 157 dakika (36, 34, 28, 36, 23

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta mücadelesinde Altekma, setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Mehmet Özbek, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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