Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Altekma: Cansın Çınar, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Hamit Mandıracı, Berkant Mit)
Tokat Belediye Plevne: Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen ( Semih Çelik, Halil Dolaşık, Özgür Türkmen, Hasan Hüseyin Mermer, Kaan Bülbül, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Batı Kayhan)
Setler: 24-26, 24-26, 25-19, 25-21, 15-13)
Süre: 157 dakika (36, 34, 28, 36, 23
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta mücadelesinde Altekma, setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:57 - Kaynak: AA
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