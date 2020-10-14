Salon: Sorgun
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgahan Dinçer
Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Samet Ahmet Baltacı, Rahmi Çağlar Aksoy)
Tokat Belediye Plevne: West, Gracıano da Silva, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen ( Semih Çelik, Atakan Topal,)
Setler: 26-28, 24-26, 25-27
Süre: 119 dakika (40,41,38)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor