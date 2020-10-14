Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

14.10.2020 19:57
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: SorgunHakemler: Burhan İlhan, Tolgahan DinçerSorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Samet Ahmet Baltacı, Rahmi Çağlar Aksoy) Tokat Belediye Plevne: West, Gracıano da Silva,...

Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgahan Dinçer

Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Samet Ahmet Baltacı, Rahmi Çağlar Aksoy)

Tokat Belediye Plevne: West, Gracıano da Silva, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen ( Semih Çelik, Atakan Topal,)

Setler: 26-28, 24-26, 25-27

Süre: 119 dakika (40,41,38)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Koray Şahin, Efeler Ligi, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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