Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Erhan AlparslanZiraat Bankası: Selim Demir, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Şahin, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kırkıt)Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Görkem Sertel,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

Ziraat Bankası: Selim Demir, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne, Umut Şahin, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kırkıt)

Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Görkem Sertel, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 18-25, 23-25, 21-25

Süre: 77 dakika (25, 25, 27)

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:59 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Spor
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