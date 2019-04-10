Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan Ziraat Bankası
: Selim Demir
, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne
, Umut Şahin
, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kırkıt) Maliye Piyango
: Osman Çağatay
Durmaz, Seganov, Bruno, Görkem Sertel, Wendt, Halil İbrahim Yücel
(Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz
)
Setler: 18-25, 23-25, 21-25
Süre: 77 dakika (25, 25, 27)
Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te yapılacak.