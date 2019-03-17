Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl) Galatasaray
HDI Sigorta
: Jackson
, Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalac, Hande Baladın
, Cansu Çetin
(Nursevil Aydınlar
Gökbudak)
Setler: 25-22, 15-25, 15-25, 25-27
Süre: 115 dakika (27, 23, 25, 40)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar, 29 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı Beşiktaş kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 7 Nisan
Pazar günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.