Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Wanda Nara\'nın filtresiz gerçek hali olay
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya tatilinde gazetecilerin objektifine yakalanan Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali ağızları açık bıraktı. Nara'nın sosyal medyada paylaştığı kusursuz fotoğraflara göre oldukça kilolu olduğu görüldü. Eleştirilere yanıt veren Nara, ""Ben her halimle vücudumu seviyorum, herkes en iyi açısını paylaşır." dedi.

İtalya’da tatil yaparken görüntülenen ünlü isim Wanda Nara’nın kameralara yansıyan doğal hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya hesaplarında paylaştığı kusursuz fotoğraflarla tanınan Nara’nın, filtresiz ve photoshop’suz hali görenleri şaşırttı.

"HER HALİMLE VÜCUDUMU SEVİYORUM"

Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Wanda Nara, yapılan yorumlara açık bir dille yanıt verdi.

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Kendisiyle barışık olduğunu belirten Nara, "Ben her halimle vücudumu seviyorum. Sosyal medyada herkes sadece en iyi açısını paylaşır" diyerek eleştirilere noktayı koydu.

Wanda Nara, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Wanda Nara Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı
Almanya’da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı Almanya'da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Çanakkale Bayramiç’teki yangın kontrol altına alındı Çanakkale Bayramiç’teki yangın kontrol altına alındı

20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:48
’’Alacaksak en iyisini alalım’’ diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
20:17
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı
İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 21:18:13. #7.12#
SON DAKİKA: Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.