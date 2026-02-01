Web Summit Qatar 2026 Başladı - Son Dakika
Web Summit Qatar 2026 Başladı

01.02.2026 20:16
Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen etkinliğe 175 ülkeden 25 bin katılımcı katılıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan "Web Summit Qatar 2026", Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) düzenlenen organizasyona 175 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcı katılıyor. Etkinlikte 700'den fazla yatırımcı, 1500'ün üzerinde girişim, 300'ü aşkın konuşmacı ve 450 medya mensubu yer alıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinlikte, 45 Türk teknoloji girişimi de stant açarak ürün ve hizmetlerini uluslararası platformda tanıtıyor.

Etkinlik, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Al Sani, konuşmasında Web Summit'in kısa sürede küresel teknoloji topluluğu için önemli bir referans noktası haline geldiğini belirterek, "Sadece iki yıl içinde Web Summit Qatar, teknoloji topluluğu için yılın öncelikli gündemlerini, ortaklıklarını ve yatırım başlıklarını şekillendiren bir platforma dönüştü." dedi.

Zirveyi "yenilikçiliğin fırsatlarla buluştuğu bir platform" olarak nitelendiren Al Sani, Katar'ın küçük bir ülke olmasına rağmen küresel ölçekte etkili bir aktör olduğunu ifade etti.

Katar'ı bir girişimciye benzeten Al Sani, "Katar gibi küçük bir devlet olmak, bu heyecan verici dijital çağda parlak bir fikre sahip bir girişimcinin dünyayı değiştirmesine benziyor." diye konuştu.

Al Sani, Katar Yatırım Otoritesinin yapay zekaya olan yatırımının toplam büyüklüğünün 3 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Katar'ın yakın dönemde "Qai" adlı ulusal bir yapay zeka şirketi kurduğunu bildiren Al Sani, bu şirketin ülkenin yapay zeka kapasitesini güvence altına alacak egemen altyapı ve yazılım sistemlerini geliştireceğini kaydetti.

45 Türk startup girişimi, küresel yatırımcılarla buluşuyor

Dört gün sürecek organizasyonda Türk şirketleri; yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri ve lojistik gibi alanlarda geliştirdikleri ürünleri tanıtacak.

45 Türk startup girişimi, etkinlik boyunca küresel yatırımcılarla bir araya gelerek işbirliği ve yatırım imkanlarını değerlendirme fırsatı bulacak.

Ayrıca zirveye Türkiye'den 700'den fazla girişimci adayı ve ziyaretçi katılıyor.

Katar Emiri Şeyh Temim, girişimcileri ziyaret etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Web Summit Qatar 2026'yı ziyaret ederek dijital ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin stantlarını inceledi.

Şeyh Temim, dijital ticaret, yapay zeka uygulamaları ile kamu ve özel sektördeki yeni girişimler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Katar Emiri'ne, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bazı bakanlar ve üst düzey yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA

