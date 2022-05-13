WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek - Son Dakika
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WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek

13.05.2022 14:26
WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek

Bireysel WhatsApp hesaplarına yakında sohbet listesi filtreleme özelliği geliyor. Daha önce WhatsApp Business'ta da kullanılıyordu.

WhatsApp, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurmalarını sağlayan Business uygulamasına geçen yıl 'sohbet listesi filtreleri' ekledi. Bu özellik sayesinde sohbetler Kişiler, Kişilerde Kayıtlı Olmayanlar, Okunmamış ve Gruplar olmak üzere dört kritere göre filtrelenerek derli toplu hale getirilebiliyor.

Özellik işletmelerle sınırlı olduğundan dolayı bireysel WhatsApp kullanıcıları sohbetleri maalesef filtreleyemiyor. Ancak WABetaInfo'ya göre Meta, uygulamanın gelecekteki bir sürümünde bu durumu değiştirecek.

Bu arada WhatsApp, Mac için yeni uygulama geliştiriyor

WhatsApp'a sohbet filtreleme özelliği geliyor

WhatsApp'ın yeni özelliklerini daha kullanıma sunulmadan açığa çıkaran WABetaInfo, sohbet listesi filtreleme işlevi geleceğini açıkladı. Halihazırda masaüstü UWP uygulamasında da sohbetler filtrelenebiliyor. Ancak Android, iOS ve WhatsApp Web sürümlerinde söz konusu özellik kullanılamıyordu.

WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek

Filtreler, WhatsApp uygulamasında sohbetleri bulmayı kolaylaştıracak. Örneğin rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişiyle yaptığınız görüşmeye ihtiyacınız olduğunu farz edin. Samanlıkta iğne arar gibi onlarca sohbet arasında bulmakla vakit kaybetmektense, "Kişilerde kayıtlı olmayanlar" filtresiyle bu isteğinizi halledebileceksiniz.

WABetaInfo'nun paylaşımına göre, özellik bireysel WhatsApp hesaplarına büyük bir farkla gelecek: Sohbet ve mesaj aramadığınız zamanlarda bile filtre düğmesi gözükecek. Ayrıca filtreler silinemez ve değiştirilemez. Filtreleri daha önce hiç kullanmadıysanız, yukarıdaki ekran görüntüsünde nasıl çalışacağını görebilirsiniz.

Mac uygulamasını yeniliyor

WhatsApp yeni özellikler katmaya devam ederken, bir yandan uygulamaları da ihmal etmiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre macOS'ta yerel (native) olarak çalışacak yeni bir masaüstü uygulaması geliştiriyor. Üstelik sadece iPhone'u değil, Android cihazları da destekleyecek. Böylelikle iOS kullanmayanlar da uygulamadan faydalanabilecekler.

WhatsApp'a gelmesini istediğiniz yenilikler neler? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek - Son Dakika


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