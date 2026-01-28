Wuhan ile Bangkok Arasında Yeni Hava Kargo Rotası - Son Dakika
Wuhan ile Bangkok Arasında Yeni Hava Kargo Rotası

Wuhan ile Bangkok Arasında Yeni Hava Kargo Rotası
28.01.2026 11:24
Wuhan'dan Bangkok'a yeni direkt hava kargo rotası hizmete girdi, teslimat süreleri kısaldı.

WUHAN, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentini Tayland'ın başkenti Bangkok'a bağlayan yeni bir direkt hava kargo rotası resmi olarak hizmete girdi.

Sınır ötesi e-ticaret paketleri ve elektronik ürünlerle yüklü JD Airlines'a ait Boeing 737-800BCF tipi bir kargo uçağı salı günü doğrudan Tayland'ın Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı'na gitmek üzere Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktı.

JD Lojistik Havacılık Departmanı Müdür Yardımcısı Huo Junxi yeni hizmetin, Çin'in kalbindeki lojistik merkezi ve üretim merkezi olarak Wuhan'ın yükselen statüsünü ortaya koyduğunu söyledi.

Huo, "Gidiş uçuşlarında, Wuhan'da üretilen yüksek değerli mallara, özellikle tüketici elektroniği ve hassas aletlere öncelik verilecek. Dönüş uçuşlarında ise Hubei eyaletindeki artan tüketici talebini karşılamak amacıyla durian başta olmak üzere Tayland'ın tropikal meyveleri ve diğer taze ürünler taşınacak" diye ekledi.

Wuhan açısından söz konusu rota, teslimat hızı açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Hubei Havalimanı Grubu Kurumsal Yönetim Müdür Yardımcısı Liu Rui, yeni açılan rotanın şu anda Wuhan ile Bangkok arasındaki tek direkt kargo hattı olduğunu belirtti. Öncesinde Tayland'a yapılan hava kargo taşımacılığı, Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi gibi merkezlerden transit geçmek zorunda kalıyordu; bu da teslimat sürelerini yaklaşık 6 saat uzatıyordu.

Liu, yeni rotanın nakliye süresini yaklaşık yarı yarıya azalttığını vurguladı.

Rotanın operatörüne göre uçuş sıklığı mevsime göre değişecek. Ocak-ekim ayları arasında haftada üç uçuş, kasım-aralık döneminde ise yoğun sezon nedeniyle haftada beş uçuş gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua

