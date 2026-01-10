Sultangazi'de yağış nedeniyle kaygalanlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın kaza yapması bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Selçuklu Bulvarı'nda seyir halindeki pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüje çıkarak durabildi.
Yaşanan kaza başka bir aracın kamerasınca kayda alındı.
Görüntülerde, pikabın kontrolünü kaybederek kayması ve orta refüje çıkması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Yağışlı Yolda Pikap Kaydı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?