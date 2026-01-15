Yağmur Denli\'den Hera\'ya Yeni Yuva

ANKARA'da veteriner teknikeri Yağmur Denli, yaklaşık 1 yıl önce tedavi için getirildikten sonra tekrar teslim alınmayan 12 yaşındaki 'cocker' cinsi köpeği sahiplendi.

'Hera' isimlik köpek, 1 yıl önce sahibi tarafından tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine teslim edildi. Ancak köpek, tedavisi tamamlanmasına rağmen klinikten teslim alınmadı. Veteriner teknikeri Yağmur Denli de bir dernek üzerine kayıtlı olan köpeğin çipini kendi üzerine devralarak, Hera'yı sahiplendi. Yağmur Denli, "Sahibi getirdiğinde Ankara'da bir barınaktan kurtarıldığını söylendi. Bacağından operasyon geçirmişti ve operasyon sonrası bacağını hiç kullanamıyordu. Fizik tedavi süreci için geldi. Tedaviyle toparladı. Hera'yı getiren kişi köpeği yurt dışına, İngiltere'ye götüreceğini söyledi; ancak süreci sürekli erteledi. Sahip bulmak istediğimiz halde 'Ben alacağım' denildi. 1 yıl geçti ama hala burada. Klinikte ömrünü tamamlamasını istemedik, yuva bulmak istedik fakat buna da izin verilmedi" diye konuştu.

'BUNDAN SONRA HERA BENİMLE'

Yağmur Denli, Hera'nın çipinin bir dernek üzerine kayıtlı olduğunu belirterek, "Dernekle iletişime geçtik. Yurt dışı işlemleri için kayıt yapılmış; ama 1 yıldır hiçbir işlem ilerlememişti. Bunun üzerine ben kendim sahiplendim. Çip devrini de üzerime aldım. Bundan sonra Hera benimle. Ayağı gayet iyi durumda. Yaşı ileri olduğu için bazı konularda yüklenemiyoruz; ama artık bir evde, bir aile ortamında hayatını sürdürecek. Eğer ona gerçekten iyi bakabilecek bir ömürlük yuva çıkarsa, tabii ki bunu da değerlendiririz. Barınaktan çıkarıp kliniğe bırakmak, masrafları ödememek ve 1 yıl boyunca hayvanı belirsizlikte bırakmak mantıklı değil. Açıkçası bunun altında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Hayvanların kullanıldığını, adeta dilendirildiğini düşünüyorum. Çünkü başka bir açıklaması yok. Bu çocuğun burada tedavide olması, birilerinin para toplayabilmesi için bir fırsata dönüşmüş olabilir. Biz de buna daha fazla izin vermemek adına yapabileceğimiz her şeyi yaptık ve onu sahiplendik" dedi.