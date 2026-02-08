Yalçın'dan Kadın Başkan'a Destek - Son Dakika
Yalçın'dan Kadın Başkan'a Destek

08.02.2026 16:50
Hasan Basri Yalçın, Mihalgazi Belediye Başkanı'na yönelik saldırılara tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımıza ve kıyafetine yönelik tahkir edici ifadeler, bu ülkede kadına yönelik ayrımcı zihniyetin bir yerlerde hala dipdiri korunduğunu gösteriyor. Size ve zihniyetinize rağmen hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

