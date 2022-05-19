Meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı

19.05.2022 13:50

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden olan meslek lisesinde gemi yapımını öğrenen öğrenciler, Bandırma Vapuru'nun maketini üretti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden olan meslek lisesinde gemi yapımını öğrenen öğrenciler, Bandırma Vapuru'nun maketini üretti.

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 100 öğrenciyle faaliyet gösteren Gemi Yapımı Alanı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel çalışma yapıldı.

Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 103 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru'nun, küçültülmüş ölçülerinde 2,5 metre boyunda çelikten maketini okulun atölyesinde üreterek boyadı.

Çelikten yapılan gemi maketi, bayram kutlamaları kapsamında Altınova Kaymakamlığı girişine konularak sürekli sergilenecek.

Son sınıfta staj görüyorlar

Gemi Yapım Alanı öğretmenlerinden Erdem Çilingiroğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tersanelerinden birinin Altınova'da bulunduğunu söyledi.

Tersanelerde yan sanayi ile yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Çilingiroğlu, meslek lisesinin son sınıfındaki öğrencilerin bu işletmelerde haftada 3 gün uygulamalı eğitim aldığını aktardı.

Sigortalarını devletin karşıladığı stajyer öğrencilere işletmeler tarafından asgari ücretin 3'te birinden az olmaması koşuluyla maaş ödendiğini dile getiren Çilingiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine ise burada çelik şekillendirme, gemi dizaynı, donanımı, çizimi konularında yardımcı oluyoruz. Kısacası okulumuz, çeliğin sanata dönüştüğü yer. Belki de Türkiye'de en şanslı okullardan biri. Çünkü direkt sektörle karşı karşıya. Buradan mezun olan kişi istediği takdirde mutlaka tersanelerde iş bulur. 'İş bulamam' diye bir şey yok, mümkün değil."

Çilingiroğlu, yetiştirdikleri birçok gencin dünyada tanınmış gemilerin yapımında görev aldığını ifade ederek, "Burada çocuklara her şeyi dört dörtlük öğretmeye çalışıyoruz, onlara bir hedef veriyoruz. Çocuklar aldıkları eğitim ve yaptıkları küçük çaptaki çalışmalar sonrası tersanelerde teknik eleman oluyorlar. Bunun yanında isteyen öğrencilerimiz bir üst eğitim kurumuna da geçebiliyor, mühendis olabiliyorlar." diye konuştu.

"Öz güvenimiz artıyor"

10'uncu sınıf öğrencisi Yunus Ediz ise Bandırma Vapuru maketinin kendileri için heyecan verici proje olduğunu belirtti.

Bundan önce yaptıkları bir tekneyi suyla buluşturduklarını anlatan Ediz, "Okulumuz ve kendi adımıza gurur verici bir çalışmaydı. Şimdi de küçültülmüş haliyle Bandırma Vapuru'nu yaptık. Böyle projelere imza atarak hem öz güvenimiz artıyor hem de okulumuzun adını duyurmuş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Ediz, gemi inşa mühendisi olmayı hedeflediğini söyledi.

11'inci sınıftan İzzet Mutlu da iş garantili bir okulda okumanın ayrıcalığını yaşadığını kaydetti.

Meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı
Meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı
Meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı
Meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı

YORUMLAR
500
Meslek lisesi öğrencileri arızalanan akıllı tahtaları onarıyor Meslek lisesi öğrencileri arızalanan akıllı tahtaları onarıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement