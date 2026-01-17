Yangın Faciası: Erenler'de 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, tek başına yaşadığı evde yangın çıkan Hayrettin Bakay (62), hayatını kaybetti.

Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 5004'üncü Sokak'ta Hayrettin Bakay'ın tek başına yaşadığı tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapının kırılıp açılmasının ardından odada, Hayrettin Bakay'ın cansız bedeni bulundu. Vücudunun bir kısmı yanmış halde bulunan Bakay'ın cenazesi, otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.