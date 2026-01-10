Yangında Kaybedilenler İçin Kuş Evi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin aileleri, "78 Can Hatıra Ormanı"na 78 kuş evi asarak yakınlarını andı.

Yangında yaşamını yitirenlerin ailelerince; Atatürk Orman Çiftliği'ndeki "78 Can Hatıra Ormanı"na asılan her bir kuş evi, yangında hayatını kaybeden bir kişinin adını taşıyacak şekilde hazırlandı.

Yangında oğlu Doruk, kızı Nehir ve çocuklarının babasını kaybeden Duygu Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevdiklerini yaşatmak ve anılarına saygı göstermek için daha önce hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Can, hatıra ormanındaki ağaçlara 78 kuş yuvası asarak, canlara yuva olmak ve bu şekilde 21 Ocak'ı anmak istediklerini belirtti.