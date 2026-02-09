Yapay Zeka Ekosistemi Buluştu

Özyeğin Üniversitesi'nin yapay zeka alanındaki akademik bilgi birikimini iş dünyasının uygulama deneyimiyle buluşturan OzU AI Platformu, bu yılın ilk buluşmasında Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, platform üyeleriyle davetli sektör temsilcileri bir araya gelerek yapay zekanın güncel kullanım alanlarını, kurumlara yansıyan dönüşüm dinamiklerini ve geleceğe dönük uygulama perspektiflerini paylaştı.

Etkinliğe, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü M. Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, Fiba Perakende Grubu Genel Müdürü Batur Can, Amazon Web Services Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, KoçDigital Genel Müdürü Evren Dereci, Invent Analytics Genel Müdürü Gürkan Gök, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, UC Berkeley İşletme İnovasyon Enstitüsü Direktörü Oğuzhan Aygören ve Aurora Insights Genel Müdürü Todd James katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen "Yapay Zeka ve Perakendenin Geleceği" başlıklı oturumda, perakende sektöründe yapay zekanın veri temelli karar alma süreçleri, müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik üzerindeki etkileri ele alındı.

Etkinliğin ikinci panelinde, "AI Yatırımlarının Geri Dönüşü" başlığı altında kurumsal uygulama deneyimleri paylaşıldı.

"Yapay zekayı üniversitemizin stratejik odak alanlarından biri olarak ele alıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, OzU AI Platform'un akademi ve iş dünyası arasındaki etkileşimi güçlendiren bir yapı olarak konumlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özyeğin Üniversitesi olarak kamu, özel sektör ve akademinin birlikte üretmesinin büyük değer yarattığına inanıyoruz. Yapay zekayı üniversitemizin stratejik odak alanlarından biri olarak ele alıyoruz, halihazırda 30 öğretim üyemiz bu alanda aktif araştırmalar yürütürken, kapasitemizi güçlendirmek amacıyla 50 yeni öğretim üyesi ve 100 ziyaretçi öğretim üyesini kapsayan bir genişleme sürecine başladık. Eğitim tarafında ise bu dönem 100 ders doğrudan yapay zekaya odaklanırken, toplam 196 derste yapay zeka uygulamaları ders içeriklerine entegre edilmiş durumda."

Geçen yıl hayata geçirilen platformla farklı sektörlerden liderleri bir araya getirerek oluşturdukları ortak aklın, yapay zeka alanında güçlü ve sürdürülebilir bir etkileşim zemini oluşturduğuna inandığını aktaran Tan, platformun büyüdüğünü ve paydaşları arasında bilgiyle deneyim paylaşımının derinleştiğini görmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Tan, üniversite olarak platform kapsamında düzenlenecek yeni buluşma ve işbirlikleriyle yapay zeka eksenindeki çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da yapay zekanın bugüne kadar karşılaşılan en kapsamlı teknolojik değişim olduğunu ifade etti.

Doğan, bu dönüşümün birey, kurum ve devletlerin iş yapış biçimlerini köklü şekilde değiştirdiğini vurguladı.

Yapay zekanın günlük hayatta ve iş dünyasında önemli bir kırılma oluşturduğuna dikkati çeken Doğan, "İnternet devrimi bir dağıtım dönüşümüyken, yapay zeka istihdam sistemini yeniden tanımlıyor, bu da teknoloji yatırımlarının ötesinde güçlü bir değişim liderliği gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Doğan, kurumlarda verinin dağınık yapısının yapay zekanın ölçeklenmesinin önündeki en kritik engellerden biri olduğunu belirterek, "2026'nın orkestrasyon yapan ajanların (orchestrator agent) yılı olması bekleniyor. Bir teknolojistim ama aynı zamanda hümanistim. Yapay zeka ile bir büyüme ve servet yaratımı olacak. En kritik konu yeni düzende bu yaratılan değerin nasıl paylaşılacağı." değerlendirmesinde bulundu.