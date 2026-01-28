Yaralı Kızıl Şahin Tedaviye Alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Hacıhayta Mahallesi'nde Aslan Fidan, evinin bahçesinde yaralı bir şahin buldu.

Yaralı kızıl şahin, tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Fidan, evinin bahçesinde gördüğü şahinin uçmaya çalıştığını ancak uçamadığını söyledi.

Hayvanı korumak amacıyla bir kutuya koyduğunu belirten Fidan, daha sonra onu yetkililere teslim ettiğini kaydetti.