'YAREN' LEYLEK BEKLEYİŞİ - Son Dakika

BURSA'da, kurduğu dostlukla bir filme de konu olan Adem Amca ile Yaren leyleğin hikayesi, milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye başlandı. 10 yıldır Avrupa Leylek Köyü'ne gelen Yaren leyleğin, bu yıl da gelişi bekleniyor. Adem Amca ile Yaren Leylek hikayesini ortaya çıkaran ve binlerce kişinin merakla Yaren'i beklediğini söyleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Marteniçka bilekliğini Yaren leyleği görünce çıkaracağını söyleyenler var. 'Yurduma bahar geldi mi?', 'Yaren leylek geldi mi?' diye soranlar var. 'Almanya'dan hediye getirecek olan akrabalarımı bile bu kadar beklemedim' diyenler var" dedi.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçtiğimiz 10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren' leyleğin, bu yıl 11'inci kez gelmesi bekleniyor. Sosyal medyadan onlarca kişi, Yaren Leylek'in 11'inci kez gelip, gelmeyeceği konusunda onlarca paylaşım yaptı. 'Adem Amca ile Yaren Leylek' hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Geçtiğimiz yıllarda 27 Şubat ve 8 Mart tarih aralığında Yaren leylek köydeki yuvasına ulaşıyordu. Bu tarih her yıl değişebiliyor. Şubat bitmeden gelmişliği de var. Bu değişkenlik gösterebiliyor. Leylekler genel olarak kışı Afrika'da geçiriyor. Güneş yüzünü göstermeye başladığı anda, hızlı bir göç hareketi olacağını düşünüyoruz. O hızlı göç hareketi sırasında gelecek olan sürülerin arasında, Yaren'in geleceğini de umut ediyoruz. Gelirse bu yıl 11'inci yıl olacak. Biz Yaren'i Türkiye'nin dördüncü cemresi olarak görüyoruz. O gelirse dördüncü cemre düşmüş olacak diyoruz. Adem amcayla da her sabah görüşüyoruz. Bu sabah da arayıp Yaren'in gelmediğini söyleyerek sitemini paylaştı. Köylü de bunu bekliyor. Köy şu anda dolup taşıyor. Vatandaşlar da rahat bir nefes alma imkanı buluyorlar. Herkes için çok memnun edici bir ortam oluyor. Yaren, bir çok insanın leylek köyünü keşfetmesine sebep oldu. Köy ekonomisine de katkısı var. Marteniçka bilekliğini Yaren leyleği görünce çıkaracağını söyleyenler var. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından sosyal medyada paylaşım yapanlar var. 'Yurduma bahar geldi mi?', 'Yaren leylek geldi mi?' diye soranlar var. 'Almanya'dan hediye getirecek olan akrabalarımı bile bu kadar beklemedim' diyenler var. Çok ilginç ve komik diyaloglar var" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Mart ayının bitişiyle birlikte, memleketimize bahar gelecek ama bizim bölgemizde özel bir durum var. Yaren leylek 11'inci kez geldiğinde baharın geldiğini kabul ediyoruz. Bizde baharın müjdecisi Yaren leylek olacak. Adem amca ve Yaren leylek için bir belgesel yapmıştık. Prag Film Festivali'nde birinci oldu. Avrupa'da bazı okullarda ders kitaplarında, Adem amca ve Yaren leylek hikayesi ders olarak anlatıldı. Dolayısıyla Adem amca ve Yaren leyleğin hikayesi Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya mal oldu" diye konuştu.

Balıkçı Adem Yılmaz ise "Geçen yıl Mart'ın 6'sında geldi. Heyecanlı bir şekilde Yaren'i bekliyorum. Gözlerim hep yuvasında, gökyüzünde. İnşallah bu yıl da bizi sevindirir. İnşallah gelir de mutlu oluruz. İki günden beri ağlarım gölde. Yaren gelip balıksız kalmasın diye, ağlarımı göle bıraktım" dedi.