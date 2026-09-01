Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz - Son Dakika
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Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

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Rusya'da iç çamaşırlarıyla minibüse binen bir kadın, yolcular tarafından araçtan indirildikten sonra yeniden minibüse girmeye çalıştı. Bir süre sonra caddeye çıkan kadın, kendisini seyir halindeki araçların önüne atmaya başladı. Çevredekiler acil yardım ekiplerine haber verirken, kadının davranışlarının nedeni henüz bilinmiyor.

Rusya'da bir kadının cadde ortasındaki sıra dışı davranışları çevredekileri alarma geçirdi. İç çamaşırlarıyla bir minibüse bindiği belirtilen kadın, araçtaki yolcular tarafından dışarı çıkarıldı.

Ancak kadın kısa süre sonra yeniden minibüse girdi. Bunun üzerine yolcular kadını bir kez daha araçtan çıkardı.

KENDİSİNİ ARAÇLARIN ÖNÜNE ATTI

Minibüsten çıkarılmasının ardından kadının bu kez yola yöneldiği ve seyir halindeki araçların önüne kendisini attığı belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde de kadının bir minibüsün hemen önünde yolun üzerinde bulunduğu ve yerde hareket ettiği görülüyor. Görüntünün devamında olaya tanık olan kişilerin yaşananları şaşkınlıkla takip ettiği anlar yer alıyor.

ACİL YARDIM EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre kadının olağan dışı hareketleri bir süre devam etti. Çevredekiler bunun üzerine acil yardım ekiplerine haber verdi.

Kadının uyuşturucu madde etkisinde olabileceği öne sürüldü. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir bilgi bulunmuyor ve kadının davranışlarının nedeni henüz bilinmiyor.

Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ?????? ?????? ?????? ??????:
    10 günlük haber Rusya’da yaşıyorum kız yasaklı madde çekmiş diye söylenmişti Rusya’da 1 0 Yanıtla
  • NET VİZYON NET VİZYON:
    acilen evlendirin sorun çözülsün 0 0 Yanıtla
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