Yasakta bekçilerin sadık dostu oldular - Son Dakika

Mahalle bekçileri devriye görevini sürdürürken, sokak hayvanları da kimi tek başına kimi gruplar halinde bekçilerin yanından ayrılmayarak onlara eşlik ettiler.

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