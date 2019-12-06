Yasama Derneği, üniversite öğrencilerine sistemi anlattı

Yasama Derneği (YASADER), "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu" isimli projesiyle, sistemi üniversite öğrencilerine anlattı.

İçişleri Bakanlığı ve Siyasallılar Vakfı'yla ortaklaşa düzenlenen projenin kapanış toplantısı, TBMM Küçük Grup Salonu'nda yapıldı.

Kapanış toplantısında konuşan YASADER Başkanı ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Bahadır Yeşilırmak, burada yaptığı konuşmada, Meclis içinden çıkmış, çalışanların tecrübe ve birikimlerini yansıtmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını bildirdi.

YASADER'in çalışmaları hakkında bilgi veren Yeşilırmak, "Parlamento hukukunun gelişmesinin ülkenin gelişmesine, demokrasinin ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Yeşilırmak, son yaptıkları projeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve bu bağlamda parlamentonun çalışmalarının anlatılması için 6 üniversiteye gidildiğini belirtti. Yeşilırmak, projeye katkısı olanlara da teşekkür etti.

Siyasallılar Vakfı Başkanı ve TBMM Genel Sekreter Yarımcısı İbrahim Hakkı Polat da böyle önemli bir projenin ortağı olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Projenin devamının gelmesi gerektiğini belirten Polat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasamanın nerede olduğunun paylaşılması ve akademik unsurlarla iş birliği yapılmasının önemine işaret etti.

Polat, bundan sonraki süreçte bütün üniversitelere gidilip hitap edilmesi gerektiğini dile getirerek, önümüzdeki yıllarda bu projenin devamının yapılması konusunda ricada bulunduğunu ifade etti.

Yasama Uzmanı Kübra Aslan ise 2003'te kurulduklarından beri yasama için pek çok proje yaptıklarını belirterek, bu projelerde üniversitelilerle bir araya gelmeye önem verdiklerini söyledi.

Bu projeyle altı şehirde, Konya, Eskişehir, Trabzon, Kayseri, Bursa ve Denizli de 6 üniversiteye gittiklerini bildiren Aslan, buradaki etkinliklerde iş birliğini güçlendirmek gerektiğini gördüklerini kaydetti.

Kapanış toplantısına katılan üniversite öğrencilerine Yasama Dergisi hediye edildi.