Son Dakika Haberleri: Yasama Derneği, üniversite öğrencilerine sistemi anlattı
Son Dakika Politika Yasama Derneği, üniversite öğrencilerine sistemi anlattı - Son Dakika

Yasama Derneği, üniversite öğrencilerine sistemi anlattı

6 saat önce

Yasama Derneği (YASADER), "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu" isimli projesiyle, sistemi üniversite öğrencilerine anlattı.

Yasama Derneği, üniversite öğrencilerine sistemi anlattı, System.String[]

Yasama Derneği (YASADER), "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu" isimli projesiyle, sistemi üniversite öğrencilerine anlattı.

İçişleri Bakanlığı ve Siyasallılar Vakfı'yla ortaklaşa düzenlenen projenin kapanış toplantısı, TBMM Küçük Grup Salonu'nda yapıldı.

Kapanış toplantısında konuşan YASADER Başkanı ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Bahadır Yeşilırmak, burada yaptığı konuşmada, Meclis içinden çıkmış, çalışanların tecrübe ve birikimlerini yansıtmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını bildirdi.

YASADER'in çalışmaları hakkında bilgi veren Yeşilırmak, "Parlamento hukukunun gelişmesinin ülkenin gelişmesine, demokrasinin ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Yeşilırmak, son yaptıkları projeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve bu bağlamda parlamentonun çalışmalarının anlatılması için 6 üniversiteye gidildiğini belirtti. Yeşilırmak, projeye katkısı olanlara da teşekkür etti.

Siyasallılar Vakfı Başkanı ve TBMM Genel Sekreter Yarımcısı İbrahim Hakkı Polat da böyle önemli bir projenin ortağı olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Projenin devamının gelmesi gerektiğini belirten Polat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasamanın nerede olduğunun paylaşılması ve akademik unsurlarla iş birliği yapılmasının önemine işaret etti.

Polat, bundan sonraki süreçte bütün üniversitelere gidilip hitap edilmesi gerektiğini dile getirerek, önümüzdeki yıllarda bu projenin devamının yapılması konusunda ricada bulunduğunu ifade etti.

Yasama Uzmanı Kübra Aslan ise 2003'te kurulduklarından beri yasama için pek çok proje yaptıklarını belirterek, bu projelerde üniversitelilerle bir araya gelmeye önem verdiklerini söyledi.

Bu projeyle altı şehirde, Konya, Eskişehir, Trabzon, Kayseri, Bursa ve Denizli de 6 üniversiteye gittiklerini bildiren Aslan, buradaki etkinliklerde iş birliğini güçlendirmek gerektiğini gördüklerini kaydetti.

Kapanış toplantısına katılan üniversite öğrencilerine Yasama Dergisi hediye edildi.

Hükümet, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyette büyük değişiklikler sağlayacak tasarı TBMM'de kabul edildi: Görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek
Sabaha karşı geçiş üstünlüğü maddesi değiştirildi! Artık vekiller kırmızı ışıkta geçebilecek Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum: Bu davranış hepimizi üzmüştür AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 19:24:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasama Derneği, üniversite öğrencilerine sistemi anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]