Yaşar Alptekin'den Haluk Levent yorumu: Kumar borcu olduğunu biliyordum - Son Dakika
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Yaşar Alptekin'den Haluk Levent yorumu: Kumar borcu olduğunu biliyordum

Yaşar Alptekin\'den Haluk Levent yorumu: Kumar borcu olduğunu biliyordum
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Haberler.com yayınına katılan Yaşar Alptekin, “Haluk Levent’in kumar borcu olduğunu biliyordum” diyerek Levent’in AHBAP’taki yardım çalışmalarıyla geçmişteki hatalarını geride bıraktığını düşündüğünü söyledi. Yaşanan tartışmaların kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirten Alptekin, “Ben yine de kınamaktan şiddetle kaçınıyorum. Çünkü kınamaktan korkuyorum” ifadelerini kullandı.

Haberler.com'da Melis Yaşar’ın sorularını yanıtlayan Yaşar Alptekin, Yaşar Alptekin, Haluk Levent hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Levent'in geçmişte yaşadığı sorunları bildiğini ifade eden Alptekin, son dönemde yaşanan gelişmelerin kendisinde hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti.

“KENDİSİNE YENİ BİR SAYFA AÇTIĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM”

Haluk Levent’in AHBAP Derneği bünyesinde yardım çalışmalarına başlamasının ardından kendisi hakkında olumlu düşünceler taşıdığını ifade eden Alptekin, bu dönemde Levent’in geçmişindeki olumsuzlukları geride bıraktığına inandığını söyledi.

Alptekin, “Hayatındaki olumsuz şeyleri biliyorduk. AHBAP Derneği’nde görev almaya başlayınca hüsnüzanla baktım. Geçmişindeki hataları geride bıraktığını, kendisine yeni bir sayfa açtığını ve hayatını güzel bir yönde değiştirdiğini düşündüm” dedi.

Yaşar Alptekin'den Haluk Levent yorumu: Kumar borcu olduğunu biliyordum

“DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ OLMADI”

Daha sonra ortaya çıkan tartışmaların kendisinde hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getiren Alptekin, buna rağmen Haluk Levent’i kınamak istemediğini belirtti.

Alptekin, “İnşallah böyle devam eder diye dua ettim. Geçmişini ve hatalarını unutup yeni bir sayfa açtığını düşündüm ancak düşündüğüm gibi olmadı. Yine de kınamaktan şiddetle kaçınıyorum. Çünkü insanın başına ne geleceği belli olmaz” ifadelerini kullandı.

“DEPREMZEDELERİN VEBALİ ÇOK AĞIR”

AHBAP’ın depremzedeler ve ihtiyaç sahipleri için yürüttüğü yardım çalışmalarına dikkat çeken Alptekin, dernek üzerinden gündeme gelen iddiaların özellikle deprem mağdurları açısından ciddi bir sorumluluk taşıdığını savundu.

Alptekin, “Bir insanın kendi hayatında yaptığı hatalar olabilir ancak burada depremzedeler, yetimler ve yardıma ihtiyaç duyan insanlar söz konusu. Bu insanların vebalini almak çok ağırdır” şeklinde konuştu.

“YARGI SÜRECİNİN SONUCUNU BEKLEMEK GEREKİYOR”

Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili değerlendirmesini sürdüren Alptekin, hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti. Kesin hüküm vermekten kaçındığını vurgulayan Alptekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burada yargılanacak ve hesabını verecek. Ancak asıl hesabın manevi tarafı da var. Ben bundan çok korkuyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Her şerde bir hayır vardır. İnşallah bundan sonra kendisine çeki düzen verir.”

Yaşar Alptekin, Haluk Levent, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Yaşar Alptekin Yaşar Alptekin'den Haluk Levent yorumu: Kumar borcu olduğunu biliyordum - Son Dakika

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