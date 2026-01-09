Yaşar Doğu 65. Yılında Anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 65'inci yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

Samsun Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kavak Belediyesince, Yaşar Doğu'yu anma programı düzenlendi.

Kavak Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, resim sergisinin gezilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kavak Kaymakamı Taha Genç, burada yaptığı konuşmada, milli sporcu ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu'yu rahmetle andı.

Yaşar Doğu'nun Anadolu'yu gezip genç yetenekleri keşfettiğini belirten Genç, onun sadece başarılarıyla değil, ahlakı ve centilmenliğiyle de dünyada yer edindiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Şerif Ün ise Yaşar Doğu denilince akla, ahlak ve iman abidesi geldiğini dile getirerek, "Yaşar Doğu denilince bizim yaşıtlarımızda tanımayan yoktur. Türk'ün gücünü dünyaya tanıtmıştır. Yaşar Doğu'yu rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de, Yaşar Doğu'nun yaşantısı ve sporcu karakteriyle kendisini ispatlamış bir kişi olduğuna işaret ederek, milli güreşçiyi tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Anma programından sonra sporcular gösteri güreşi yaptı, şiir dinletisi sunuldu, ardından Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi ziyaret edildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ile vatandaşlar katıldı.