Yaşar Doğu 65. Yılında Anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 65'inci yılında Samsun'un Bafra ilçesinde anıldı.

Bafra Gençlik Merkezi tarafından organize edilen anma programına Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi bünyesindeki güreş branşı sporcuları ile antrenörler katıldı.

Programda manevi rehber Emre Koç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, antrenör Tamer Turan Yaşar Doğu'nun hayatını anlatan sunum yaptı ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Daha sonra düzenlenen güreş turnuvasında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Türk sporuna ve güreş camiasına eşsiz katkılar sunan Yaşar Doğu'yu rahmetle anarak, programda emeği geçen antrenörler Ali Çağlar, Tamer Turan ve gönüllü antrenör Hasan Bircan ile minderlerde ter döken tüm genç sporcularımıza teşekkür etti.

Erdoğan, Yaşar Doğu gibi ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.