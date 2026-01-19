Yaşar Güler, Özbek Bakanı Ağırladı - Son Dakika
Yaşar Güler, Özbek Bakanı Ağırladı

Yaşar Güler, Özbek Bakanı Ağırladı
19.01.2026 14:20
Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Halmuhamedov ile resmi görüşme yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u askeri törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Yaşar Güler, Özbek Bakanı Ağırladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yaşar Güler, Özbek Bakanı Ağırladı - Son Dakika
