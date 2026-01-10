Yatağan Hükümet Konağı Denetlendi - Son Dakika
Yatağan Hükümet Konağı Denetlendi

Yatağan Hükümet Konağı Denetlendi
10.01.2026 12:15
Muğla Valisi Akbıyık, yeni Yatağan Hükümet Konağı'nın inşaatını yerinde inceledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatağan ilçesinde yapımı hızla devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen yeni Hükümet Konağı binasında denetlemelerde bulundu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ilçe ziyaretleri ve kamu yatırımlarını yerinde inceleme programı kapsamında Yatağan'ı ziyaret etti. Vali Akbıyık, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ile birlikte, modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken yeni Yatağan Hükümet Konağı binasını ziyaret ederek son durumu yerinde gördü. İncelemeler sırasında binanın iç ve dış aksamındaki son rütuşlar, çevre düzenlemesi ve teknik altyapı çalışmalarını yakından inceleyen Vali Akbıyık, projenin geldiği aşama ve teslim süreci hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Vatandaşlara daha modern ve hızlı hizmet sunulması amacıyla inşa edilen binanın, ilçenin ihtiyaçlarını uzun yıllar karşılayacak kapasitede olduğu vurgulandı. Hükümet Konağı'nın kısa sürede hizmete girmesi için titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, eksikliklerin hızla giderilmesi ve binanın teslim sürecinin hızlandırılması yönünde talimat verdi. Çalışmaların en kısa sürede bitirilerek kamu birimlerinin yeni binaya taşınması ve vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

