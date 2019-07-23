Son Dakika Haberleri: Yavuzeli İlçesinde Hedik Yapımına Başlandı
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Yavuzeli İlçesinde Hedik Yapımına Başlandı

1 saat önce

Yavuzeli ilçesinde buğdayların kaynatılmasıyla elde edilen hedik yapımı bu yılda başladı.

Yavuzeli İlçesinde Hedik Yapımına Başlandı, System.String[]
Yavuzeli ilçesinde buğdayların kaynatılmasıyla elde edilen hedik yapımı bu yılda başladı.

Hedik yapımında iri ve sert taneli, protein oranı yüksek buğdaylar tercih ediliyor. Buğday taneleri yıkandıktan sonra içi büyük ve kalaylı bakır kazanlarda kaynatılıyor. Buğday, hedik haline getirildikten sonra çerez niyetine komşulara dağıtılıyor, sofralarda yerini alıyor. Yavuzeli Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden Mustafa Albayrak, yıllardır hedik pişirme geleneğini sürdürdüklerini belirtti. Albayrak, "Her yıl olduğu gibi bu yılda bu geleneği sürdürüyoruz. Yaptığımız hediği ilgisini çeken çocuklara ve komşularımızla paylaşarak dağıtarak biz de çok mutlu oluyoruz" dedi. - GAZİANTEP
Yavuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
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