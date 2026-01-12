Yaya Geçidinde Kaza: 84 Yaşındaki Bekir Avcu Öldü

1) YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ADANA'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Bekir Avcu (84) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Ocak'ta sabah saatlerinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. D.V. yönetimindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Avcu'ya çarptı. Avcu, çarpmanın etkisiyle havada metrelerce savrularak yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bekir Avcu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü D.V. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.