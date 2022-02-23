Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

23.02.2022 00:58
Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda bulunan yaya geçidinden 22 ABS 355 plakalı motosikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Soner Şahin'e, Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali Murat B.'nin kullandığı 07 ZK 276 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hayata döndürülmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bazı anlarda hayatla tek bağımız, sağlık çalışanlarıdır" ifadelerine yer verdi. Hastanede yaşam savaşı veren motosiklet sürücüsü Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca aynı yaya geçinden daha öncede benzer kazaların yaşandığı belirtildi. - EDİRNE

YORUMLAR
500
İlk yardımla hayata döndürülen motosiklet sürücüsü, yaşama tutunamadı İlk yardımla hayata döndürülen motosiklet sürücüsü, yaşama tutunamadı Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Atatürk Bulvarı, Ali Murat, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
23:04 ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 01:09:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yaya geçidinde kaza sonucu kalbi duran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement